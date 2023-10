Salon du Végétal à Béduer Salle des fêtes Jean Pelissié Béduer, 22 octobre 2023, Béduer.

Béduer,Lot

Comme chaque année l’association culturelle de Béduer organise son Salon du Végétal.

Vous pourrez y trouver toutes sortes de plantes à acheter et à échanger, boutures d’espèces rares, chrysanthèmes, arbustes et arbres fruitiers, ainsi que des produits faits localement : miel, huile, pain… Vous y verrez aussi des végétaux utiles à la santé ou joliment décoratifs. Des créations autour du végétal et de la vannerie sur le thème des plantes seront également présentées..

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes Jean Pelissié

Béduer 46100 Lot Occitanie



As every year, the Béduer cultural association organizes its Salon du Végétal.

You’ll be able to find all kinds of plants to buy and swap, cuttings of rare species, chrysanthemums, shrubs and fruit trees, as well as locally-made products: honey, oil, bread? You’ll also find plants that are both healthy and decorative. Plant-themed creations and basketry will also be on display.

Como cada año, la Asociación Cultural de Béduer organiza su Salón del Vegetal.

Podrá encontrar todo tipo de plantas para comprar e intercambiar, esquejes de especies raras, crisantemos, arbustos y árboles frutales, así como productos de fabricación local como miel, aceite y pan También podrá ver plantas útiles para la salud o bellamente decorativas. También se expondrán creaciones de temática vegetal y cestería.

Wie jedes Jahr veranstaltet der Kulturverein von Béduer seinen Pflanzensalon.

Hier können Sie alle Arten von Pflanzen kaufen und tauschen, Stecklinge von seltenen Arten, Chrysanthemen, Sträucher und Obstbäume sowie lokale Produkte wie Honig, Öl, Brot usw. finden Sie werden auch Pflanzen sehen, die für die Gesundheit nützlich oder schön dekorativ sind. Es werden auch Kreationen rund um Pflanzen und Korbflechterei zum Thema Pflanzen vorgestellt.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Figeac