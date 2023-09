Arts et Sports en Val de Lamps Salle des fêtes Jean-Hollebecque Levroux Catégories d’Évènement: Indre

Levroux Arts et Sports en Val de Lamps Salle des fêtes Jean-Hollebecque Levroux, 16 septembre 2023, Levroux. Arts et Sports en Val de Lamps Samedi 16 septembre, 10h00 Salle des fêtes Jean-Hollebecque Entrée libre – Salle des fêtes Jean-Hollebecque 19 route de Frédille, 36110 Levroux Levroux 36110 Saint-Martin-de-Lamps Indre Centre-Val de Loire 02 54 22 88 20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 @mairiedelevroux Détails Catégories d’Évènement: Indre, Levroux Autres Lieu Salle des fêtes Jean-Hollebecque Adresse 19 route de Frédille, 36110 Levroux Ville Levroux Departement Indre Lieu Ville Salle des fêtes Jean-Hollebecque Levroux latitude longitude 46.991712;1.52431

Salle des fêtes Jean-Hollebecque Levroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levroux/