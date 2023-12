Bal des familles et de la galette salle des fêtes Jean Bouvet, Fillière (74) Bal des familles et de la galette salle des fêtes Jean Bouvet, Fillière (74), 7 janvier 2024 14:00, . Bal des familles et de la galette Dimanche 7 janvier 2024, 15h00 salle des fêtes Jean Bouvet, Fillière (74) Bal des familles avec Joël Bergeot qui entraîne les enfants pour un grand voyage! puis Bal de la Galette avec l’Accord des Alples et la Gigouillette!!! https://gigouillette.org/ https://www.facebook.com/rumilly.lagigouillette source : événement Bal des familles et de la galette publié sur AgendaTrad salle des fêtes Jean Bouvet, Fillière (74) 117, Route du Praz

salle des fêtes Jean Bouvet, 74370 Fillière, France [{« link »: « https://gigouillette.org/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/rumilly.lagigouillette »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46840 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 14:00 Autres Lieu salle des fêtes Jean Bouvet, Fillière (74) Adresse 117, Route du Praz salle des fêtes Jean Bouvet, 74370 Fillière, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes Jean Bouvet, Fillière (74) Latitude 45.977662 Longitude 6.181931 latitude longitude 45.977662;6.181931

salle des fêtes Jean Bouvet, Fillière (74) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//