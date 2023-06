Stage de vielle à roue avec Gilles Chabenat Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, Les Ollières (74) Stage de vielle à roue avec Gilles Chabenat Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, Les Ollières (74), 3 juin 2023, . Stage de vielle à roue avec Gilles Chabenat Samedi 3 juin, 14h00 Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, Les Ollières (74) 30€ 25€ Master classe de vielle à roue avec Gilles Chabenat de 14h à 16h, Concert à 18h puis Bal folk à 21h avec le duo Daniela Heiderich( harpe de Bohême cornemuse chant)Gilles Chabenat , et le duo Deuz’N ( accordéon, bombarde) en 1ère partie de bal! infos et inscriptions: http://gigouillette.org/ source : événement Stage de vielle à roue avec Gilles Chabenat publié sur AgendaTrad Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, Les Ollières (74) Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, 74370 Les Ollières, France [{« link »: « http://gigouillette.org/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43110 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 danse atelier Détails Autres Lieu Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, Les Ollières (74) Adresse Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, 74370 Les Ollières, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, Les Ollières (74)

Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, Les Ollières (74) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//