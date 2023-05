LES ESTIVALES : Le monde merveilleux des abeilles – Jayac Salle des fêtes, 26 juillet 2023, Jayac.

Jayac,Dordogne

Le temps de cette animation, découvrez les secrets fascinants des abeilles sauvages et de l’abeille domestique. Christian, l’apiculteur de Jayac, vous guidera dans l’intimité de la ruche. Un verre de l’amitié vous sera proposé à la fin de l’animation..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 12:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the fascinating secrets of wild bees and honeybees. Jayac beekeeper Christian will guide you into the intimacy of the hive. A friendly drink will be served at the end of the event.

Descubra los fascinantes secretos de las abejas silvestres y domésticas. Christian, el apicultor de Jayac, le guiará en la intimidad de la colmena. Al final del evento se servirá una bebida amistosa.

Entdecken Sie während dieser Animation die faszinierenden Geheimnisse der Wildbienen und der Honigbiene. Christian, der Imker aus Jayac, wird Sie in die Intimität des Bienenstocks einführen. Am Ende der Animation wird Ihnen ein Glas Freundschaft angeboten.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT du pays de Fénelon