La Normandie, une histoire européenne – Emmanuel Chaunu Salle des fêtes, Jardins de l’Hôtel de ville Cabourg, 10 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Le Mouvement européen de Cabourg accueille l’exposition itinérante des 25 dessins de l’artiste mettant à l’honneur les liens étroits unissant la Normandie à l’Europe..

2023-08-10 10:00:00 fin : 2023-08-10 19:00:00. .

Salle des fêtes, Jardins de l’Hôtel de ville

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The Mouvement européen in Cabourg is hosting a traveling exhibition of the artist’s 25 drawings, highlighting the close ties between Normandy and Europe.

El Movimiento Europeo de Cabourg acoge una exposición itinerante de los 25 dibujos del artista, que pone de relieve los estrechos vínculos entre Normandía y Europa.

Die Europäische Bewegung in Cabourg beherbergt eine Wanderausstellung mit 25 Zeichnungen des Künstlers, die die engen Verbindungen zwischen der Normandie und Europa hervorheben.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité