Spectacle – Veillée Limousine Salle des fêtes Janailhac, 19 décembre 2023, Janailhac.

Janailhac,Haute-Vienne

Janailhac Amitiés organise une veillée limousine, à la salle des fêtes de janailhac avec le retour des Troubadours de la Combade dans leur tout dernier spectacle..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

Salle des fêtes

Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Janailhac Amitiés organizes a Limousin wake, at the Janailhac village hall, with the return of the Troubadours de la Combade in their latest show.

Janailhac Amitiés organiza una velada lemosina en la sala del pueblo de Janailhac con el regreso de los Trovadores de la Combade en su último espectáculo.

Janailhac Amitiés organisiert einen limousinischen Abend im Festsaal von janailhac mit der Rückkehr der Troubadours de la Combade in ihrer neuesten Show.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus