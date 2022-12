Les enfants dansent avec les genoux – Gérard – Bal folk familial Salle des Fêtes Jacques Prévert, Argent-sur-Sauldre (18), 18 février 2023, .

8 euros/adulte et 4 euros par en

avec Gérard Godon et Les Genoux

Goûter-bal des enfants et des familles

Traditionnellement dans le Berry les parents, les grands parents transmettaient les danses aux plus petits dès que l’occasion se présentait. Il est grand temps de remettre la danse en famille au centre de nos manifestations. Le bal folk est parfait pour ça, on peut enchainer les rondes, battre des mains, chanter. C’est facile, ludique et en même temps très formateur.

Depuis le début de l’année , Gérard Godon qui anime dans le nord du Cher des ateliers de danse folk adultes, a mis en place un atelier de danse enfant le mardi à 18h. C’est devenu un atelier de danse en famille, car les mamans…et les papas dansent en général avec avec le plus grand plaisir.

Pas besoin de connaitre les danses, les musiciens vous donnerons les indications pour un moment de danse familial. Et on en profitera pour découvrir les instruments et les rythmes si particulier! Goûter prévu pour se restaurer.

Entrée 8 euros par adulte et 4 euros par enfant

Réservation sur le site www.blancap18.com ou blancap18410@gmail.com ou 06 27 80 03 19 (sms ou message)

