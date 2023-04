Le jeu des 1000€ enregistre à Isneauville Salle des Fêtes Isneauville Catégories d’Évènement: Isneauville

Le jeu des 1000€ enregistre à Isneauville Salle des Fêtes, 10 mai 2023, Isneauville. Le jeu des 1000€ enregistre à Isneauville Mercredi 10 mai, 17h00, 18h30 Salle des Fêtes Entrée libre Le jeu des 1000€, l’une des émissions-phares de France Inter, fait étape à Isneauville, le mercredi 10 mai prochain à la Salle des Fêtes d’Isneauville, pour l’enregistrement de 5 émissions avec 1 « Spéciales Jeunes »! Venez tester votre culture générale et tentez de gagner la somme de 1000€ ! BANCO !!! ENTREE LIBRE ET GRATUITE ! dans la limite des places disponibles Le jeu des 1000 euros

Créé en 1958 par Henri Kubnick, c’est le + ancien des jeux radiophoniques ! Il est présenté par Nicolas Stoufflet depuis septembre 2008. L’émission est diffusée sur France Inter du lundi au vendredi de 12h45 à 13h, avec 1 « Spéciale Jeunes » chaque mercredi. Enregistré dans les communes de France, ce jeu est basé sur des questions de culture générale, toutes envoyées par les auditeurs de la radio. Comment participer ?

Inutile de vous inscrire au préalable ! La sélections des candidats s’effectue sur place, avec le public, à l’heure de l’enregistrement.

Le jeu est ouvert à tous, sans obligation d’y participer. Rendez-vous Mercredi 10 mai 2023 à la Salle des Fêtes d’Isneauville (Place Alfred Cramilly) 2 horaires pour la sélection des candidats et l’enregistrement

À 17h00 Entrée du public 1 (Adultes)

Sélection des candidats

Enregistrement de 3 émissions

À 18h30 Entrée du public 2 (Jeunes et Adultes)

Sélection des candidats Jeunes (12-18 ans)

Enregistrement de l’émission « Spécial Jeunes » + 1 émission adultes

