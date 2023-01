L’Ensemble Musical du Sud reçoit l’Harmonie GUSTAVUS du Minnesota (USA) Salle des fêtes Isle-sur-sorgue, 27 janvier 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Participation libre

Double concert de 2 orchestres d’harmonie

Salle des fêtes Isle-sur-sorgue Isle-sur-sorgue france L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le vendredi 27 janvier, l’Ensemble Musical du Sud dirigé par Jean-Baptiste Midez, rencontrera l’un des groupes étudiants les plus célèbres d’Amérique pour un grand concert à la Salle des Fêtes de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Le chef d’orchestre James Patrick Miller amènera plus de 90 musiciens du Gustavus Adolphus College, Minnesota, pour interpréter des films populaires et de la musique classique de John Williams, J.S. Bach, Verdi et Bellini et bien d’autres arrangés pour orchestre d’harmonie et solistes. Le Gustavus Wind Orchestra, fondé en 1878, est le premier ensemble à vent en tournée officiel du département de musique du Gustavus Adolphus College, Minnesota et le plus ancien groupe collégial en tournée aux États-Unis à l’ouest du fleuve Mississippi. Au cours de sa longue histoire, le groupe a fait des tournées internationales, joué avec Percy Aldridge Grainger et – parmi diverses autres distinctions – a été le premier ensemble américain à recevoir une invitation à présenter un concert à Berlin-Est après la chute du mur de Berlin.

Le concert est produit en collaboration avec The International Music Exchange, Royaume-Uni.

Renseignements : Tournesol tél 06 63 75 20 97

Le medley du Roi Lion (Elton John, Tim Rice & Hans Zimmer, arr. de Kazuhiro Morita)

Suite symphonique de Rio (John Powell, arr. d’Erik Rozendom)

Fermer: un choral sur l’amour (Stijn Roels)

Faits saillants symphoniques d’Encanto (Lin-Manuel Miranda, arr. de Peter Kleine Schaars)

Faits saillants de la bande originale des Gardiens de la Galaxie (arr. de Michael Brown)

Navarre : Paconchita

Scott : Pluie sombre

Copland : Down Country

Thomas : Shenandoah

Hisaishi : le château ambulant de Howl

Copland : Lincoln (mm.105-fin)

Martin : Lontano III



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-27T23:00:00+01:00