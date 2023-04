Ukulele Boboys + Pig Society Salle des fêtes Houplines Catégories d’Évènement: Houplines

Ukulele Boboys + Pig Society Salle des fêtes, 6 juillet 2023, Houplines. Ukulele Boboys + Pig Society Jeudi 6 juillet, 20h00 Salle des fêtes 2€ / adulte 1€ / lycéens et étudiants Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte Réservation au Centre Culturel Jean-Charles Bringuez (51 rue Roger Salengro, Houplines) Ukulele Boboys (Ukulele– FR)

Ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, ils sont Mexicains. Sancho et Diego, mariachis de père en fils depuis des générations dégainent le ukulele pour que mordent la poussière ceux qui se trouvent sur leur chemin. Personne ne leur résiste, ni Michael Jackson, ni Dalida, ni Donna Summer. Qu’en sera-t-il de vous ? Redécouvrez des morceaux cultes au son de deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et quelques effets. Caramba ! Pig Society (Folk – FR)

Pig Society est un collectif jouant de la musique traditionnelle nord-américaine : oldtime et bluegrass, occasionnellement un morceau québécois ou une chanson française. Au programme : voix, violon, banjo, guitare, contrebasse, mandoline… ; en trio, quatuor, quintette, voire plus ! Une formation à géométrie variable, mais au talent constant ! Salle des fêtes Place de la République 59116 Houplines Houplines 59116 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

