La médiathèque Marcel Pagnol organise un atelier sur le design régénératif et un loto sur le thème de la nature dans le cadre des Nuits des bibliothèques Salle des fêtes Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France Samedi 15 octobre 2022

Salle des fêtes de Houplin-Ancoisne 9 h 30 à 11 h 00 Récupération d’anciens livres de la bibliothèque (don, gratuit)

11 h 00 : Présentation de l’atelier « Comment devenir un bon ancêtre ? » avec l’équipe de la méthode Castor sur le design régénératif (Un atelier est proposé aux enfants à partir de 8 ans sur une période de mi-septembre au 15 octobre 2022 avec présentation de l’atelier)

12 h 00 Buvette et Food truck sur place

14 H 30 Troc loto sur le thème de la nature organisé par le service environnement (Pour participer, il suffit de ramener plantes, légumes, fruits, outils de jardin, graines etc…sur le thème de la nature !)

