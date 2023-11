Vide grenier – Amicale du personnel communale d’Elne Salle des Fêtes Hôtel de Ville Elne, 19 novembre 2023, Elne.

Vide grenier – Amicale du personnel communale d’Elne Dimanche 19 novembre, 08h00 Salle des Fêtes Hôtel de Ville

Vide Grenier de l’amicale du personnel communal d’Elne ouvert aux agents et à toute personne non professionnelle souhaitant vendre ou acheter d’occasion.

Dimanche 19 novembre de 8h à 17h, salle des fêtes de la Mairie d’Elne. T

Tarif adhérent 5euros – 2 mètres (1 table) / 8 euros pour les non adhérents.

Inscription auprès de l’amicale par mail amicalepersonnelne@gmail.com

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Buvette et snack sur place payant – parking gratuit – toilette – en intérieur.

Salle des Fêtes Hôtel de Ville 14 Boulevard Voltaire, Elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

vide grenier occasion