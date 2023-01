TINTA’MARS : ATTIFA DE YAMBOLE Salle des fêtes, Heuilley-Coton, 17 mars 2023, Villegusien-le-Lac.

TINTA’MARS : ATTIFA DE YAMBOLE Vendredi 17 mars, 20h30 Salle des fêtes, Heuilley-Coton

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

La Soi-Disante-Cie – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap auditif hi

Salle des fêtes, Heuilley-Coton 7 Rue aux Saules, 52600 Villegusien-le-Lac Heuilley-Cotton Villegusien-le-Lac 52600 Haute-Marne Grand Est

De retour d’un voyage au Sénégal, deux collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre entendante, nous livrent à travers un conte africain leurs visions de l’Afrique, qui se trouvent être pétries d’ethnocentrisme occidental et de préjugés incrustés dans l’inconscient collectif. Un ethnocentrisme renforcé par les décalages qui existent bien souvent dans les rapports entre sourds et entendants.

Par un subtil miroir à double face, tendu entre les deux femmes et le public, c’est nous tous qu’elles interrogent sur nos différences.



La-Soi-Disante-Cie