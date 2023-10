Soirée Harengs Salle des fêtes Heugleville-sur-Scie, 17 novembre 2023, Heugleville-sur-Scie.

Heugleville-sur-Scie,Seine-Maritime

Passez une soirée conviviale et traditionnelle autour des harengs grillés !

Au menu kir, harengs, pomme de terre, fromage, dessert café.

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 23:30:00. .

Salle des fêtes rue de la Scie

Heugleville-sur-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Enjoy a convivial, traditional evening of grilled herring!

On the menu: kir, herring, potatoes, cheese, dessert and coffee

Disfrute de una agradable y tradicional velada con arenques a la parrilla

En el menú: kir, arenques, patatas, queso, postre y café

Verbringen Sie einen geselligen und traditionellen Abend rund um gegrillte Heringe!

Zum Menü Kir, Hering, Kartoffel, Käse, Dessert Kaffee

