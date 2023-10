Bal traditionnel à Hérisson Salle des fêtes Hérisson Catégories d’Évènement: Allier

Hérisson Bal traditionnel à Hérisson Salle des fêtes Hérisson, 8 décembre 2023, Hérisson. Hérisson,Allier Bal traditionnel de Hérisson organisé par l’atelier danse de la Maison des loisirs..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Salle des fêtes quais de l’aumance

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional Hérisson ball organized by the Maison des loisirs dance workshop. Baile tradicional de Hérisson organizado por el taller de danza Maison des loisirs. Traditioneller Igelball, organisiert vom Tanzatelier des Maison des Loisirs.

