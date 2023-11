Bal à Hérisson – Duo Vertygo Salle des fêtes, Hérisson (03), 8 décembre 2023, .

Bal à Hérisson – Duo Vertygo Vendredi 8 décembre, 20h00 Salle des fêtes, Hérisson (03)

20h : Première partie par des musiciens du groupe de danse

20h30 : Duo Vertygo, un duo guitare (manouche) et clarinette, compose et interprète une musique tout en dentelle, inspirée des sonorités et des rythmiques d’Europe centrale et orientale.

Buvette & soupe

Tarif conseillé : 7 euros

Salle des fêtes, Hérisson (03) 21, Rue de l’Abbé Aury

