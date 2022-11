Balèti avec La Class’Trad du Conservatoire d’Aix en Provence Salle des fêtes Henri Malraux, Roquefort-la-Bédoule (13)

10 €

Samedi 26 novembre, 20h30
Salle des fêtes Henri Malraux, Roquefort-la-Bédoule (13)
45, Allée Paul Vaillant Couturier
13830 Roquefort-la-Bédoule, France

17h à 18h30 atelier d'initiation aux danses traditionnelles avec Nicolas LELONG
19h à 20h30, repas tiré du sac (chacun prend son piquenique et couverts)
Buvette sur place tenue par l'association Les Boulegïre
20h30à 23h30 Balèti

organisé par Nicolas LELONG
respelido.bedoulenco@gmail.com

