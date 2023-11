Marché de Noël de Sainte-Maure-de-Peyriac Salle des fêtes Henri Duffau Sainte-Maure-de-Peyriac, 3 décembre 2023, Sainte-Maure-de-Peyriac.

Sainte-Maure-de-Peyriac,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël à Sainte-Maure-de-Peyriac pour son marché organisé par l’association Convivialité et Loisirs..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Salle des fêtes Henri Duffau

Sainte-Maure-de-Peyriac 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the magic of Christmas in Sainte-Maure-de-Peyriac for its market organized by the Convivialité et Loisirs association.

Venga a vivir la magia de la Navidad en Sainte-Maure-de-Peyriac en el mercado organizado por la asociación Convivialité et Loisirs.

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Sainte-Maure-de-Peyriac bei seinem Markt, der von der Vereinigung Convivialité et Loisirs organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT de l’Albret