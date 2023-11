Théâtre volant – Le temps d’Hautvillers Salle des fêtes Hautvillers, 22 novembre 2023, Hautvillers.

Le café sera ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 21h.

• Atelier pratiques artistiques, mer 22 nov -15h-17h :

Atelier d’arts plastiques pour les enfants de 7 à 11 ans, suivi d’un goûter.

• Atelier lecture adulte, jeu 23 nov & jeu 30 nov – 15h00 :

Découverte des techniques de lecture puis restitution à voix haute

Pour un public scolaire, le dernier vendredi matin (prévoir d’être présent les deux jeudis) .

• Atelier decouverte du théâtre, jeu 23 nov – 19h30-21h30 & jeu 30 nov –

19hoo-21h30 :

La seconde année de résidence sera consacrée à la création d’un spectacle participatif interprété par les habitants de la ccgvm. Ces ateliers constituent une première approche de l’art théâtral pour enfants (à partir de 7 ans) et adultes.

• Atelier improvisation, sam 25 nov – 10h00-17h00 :

Le théâtre sans l’apprentissage du texte : venez découvrir

L’improvisation, débutant ou confirmé, enfants (à partir de 7 ans) ou

Adultes.

• À table ! Sam 25 nov – 19h30 :

Dîner spectacle avec mise à l’honneur des élèves de tous les ateliers des pratiques amateures du diable à 4 pattes. Le repas est offert, pensez à réserver !

• Phèdre, dim 26 nov -15h00 :

Programmation dun des spectacles professionnels de la compagnie

Comment parler de phèdre à lenfant dupont ?

• « je comprends rien à ce qu’ils disent… »

• « ça sert à quoi ? »

• « y’a le film »

Enfin les réponses !

• Alma clown, mer 29 nov -15h00 :

Il y a une princesse, une méchante reine, des clowns, des éléphants,

Un loup et un cracheur de feu ! Spectacle pour enfants, à partir de 4

• Atelier cabaret, ven 01 dec -19h30 :

Sortez les plumes, les boas, les éventails, les talons hauts et les bas

Résilles ! Messieurs bienvenus.

• Les hautillades, sam 02 dec – 19h30 :

Le théâtre c’est l’art de raconter des histoires et nous raconterons celles transmises par les habitants d’hautvillers lors des collectes de mémoires. Chaque pièce étant une œuvre originale, nous en saurons plus au moment de la création.

• Brunch, dim 03 dec -11h00 :

Ce sera une façon de se dire au revoir et de laisser le théâtre partir pour d’autres aventures communales..

2023-11-22 fin : 2023-12-03

Salle des fêtes

Hautvillers 51160 Marne Grand Est



The café will be open from Wednesday to Sunday, from 2pm to 9pm.

? Practical art workshop, Wed Nov 22 -15h-17h :

Art workshop for children aged 7 to 11, followed by a snack.

? Adult reading workshop, Thu Nov 23 & Thu Nov 30 – 3pm :

Discovery of reading techniques, followed by a reading aloud

For school groups, on the last Friday morning (please plan to be present on both Thursdays).

? Theater discovery workshop, Thu Nov 23 – 7.30pm-9.30pm & Thu Nov 30 –

19hoo-21h30 :

The second year of residency will be devoted to the creation of a participatory show performed by ccgvm residents. These workshops are a first approach to the art of theater for children (from age 7) and adults.

? Improvisation workshop, Sat Nov 25 – 10h00-17h00 :

Theater without learning the text: come and discover

Improvisation, beginners or advanced, children (from age 7) or

Adults.

? Let’s eat! Sat Nov 25 – 7:30pm :

Dinner and show featuring students from all Le diable à 4 pattes amateur workshops. The meal is on us, but don’t forget to book!

? Phèdre, Sun Nov 26 -15h00 :

Programming of one of the company’s professional shows

How to talk about Phèdre to the dupont child?

? « i don’t understand a word they say… »

? « what’s the point? »

? « there’s the film »

Answers at last!

? Alma clown, Wed 29 Nov -15h00 :

There’s a princess, an evil queen, clowns and elephants,

A wolf and a fire-eater! Children’s show, from 4

? Cabaret workshop, Fri 01 Dec -7.30pm :

Get out the feathers, boas, fans, high heels and stockings!

Fishnet stockings! Gentlemen welcome.

? Les hautillades, Sat 02 Dec – 7:30pm :

Theater is the art of storytelling, and we’ll be telling the stories passed on by the people of hautvillers during our memory-gathering sessions. As each play is an original work, we’ll know more at the time of creation.

? Brunch, Sun 03 Dec -11h00 :

This will be a way of saying goodbye and letting the theater move on to other communal adventures.

La cafetería estará abierta de miércoles a domingo de 14.00 a 21.00 horas.

? Taller de arte, miércoles 22 de noviembre, de 15.00 a 17.00 h:

Taller de arte para niños de 7 a 11 años, seguido de una merienda.

? Taller de lectura para adultos, jue 23 nov y jue 30 nov – 15.00 h:

Descubrimiento de técnicas de lectura, seguido de lectura en voz alta

Para grupos escolares, el último viernes por la mañana (prever la presencia los dos jueves).

? Taller de descubrimiento del teatro, jue 23 nov – 19h30-21h30 & jue 30 nov –

19hoo-21h30 :

El segundo año de la residencia estará dedicado a la creación de un espectáculo participativo interpretado por los residentes del ccgvm. Estos talleres son un primer acercamiento al arte del teatro para niños (a partir de 7 años) y adultos.

? Taller de improvisación, sábado 25 de noviembre – 10.00-17.00:

Teatro sin aprender el texto: venga a descubrir

La improvisación, principiantes o avanzados, niños (a partir de 7 años) o

Adultos.

? ¡A comer! Sábado 25 de noviembre – 19:30 h :

Cena-espectáculo con los alumnos de todos los talleres de aficionados de Le diable à 4 pattes. La comida corre de nuestra cuenta, así que no olvide reservar

? Phèdre, domingo 26 de noviembre – 15:00 h:

Programación de uno de los espectáculos profesionales de la compañía

¿Cómo hablar de Phèdre al niño de Pont?

? « No entiendo nada de lo que dicen… »

? « ¿qué sentido tiene? »

? « ahí está la película » ?

¡Respuestas al fin!

? Alma clown, mié 29 nov -15h00 :

Hay una princesa, una reina malvada, payasos y elefantes,

¡Un lobo y un tragafuegos! Espectáculo para niños, a partir de 4

? Taller de cabaret, vie 01 dic – 19.30 h :

¡Saque las plumas, las boas, los abanicos, los tacones y las medias!

¡medias de rejilla! Los caballeros son bienvenidos.

? Les hautillades, sáb 02 dic – 19.30 h :

El teatro es el arte de contar historias, y nosotros contaremos las historias transmitidas por los habitantes de hautvillers como parte de nuestra colección de recuerdos. Cada obra es un trabajo original, así que sabremos más cuando se cree.

? Brunch, dom 03 dic -11h00 :

Será una forma de despedirnos y dejar que el teatro siga adelante con otras aventuras en la comunidad.

Das Café wird von Mittwoch bis Sonntag von 14.00 bis 21.00 Uhr geöffnet sein.

? Workshop Kunstpraktiken, Mi 22 Nov -15h-17h :

Kunstworkshop für Kinder von 7 bis 11 Jahren, gefolgt von einem Snack.

? Workshop Lesen für Erwachsene, Do 23 Nov & Do 30 Nov – 15:00 Uhr:

Entdeckung von Lesetechniken und anschließende Wiedergabe mit lauter Stimme

Für ein Schulpublikum, am letzten Freitagmorgen (planen Sie, an beiden Donnerstagen anwesend zu sein) .

? Atelier decouverte du théâtre, Do 23 Nov – 19.30-21.30 Uhr & Do 30 Nov

19hoo-21h30 :

Das zweite Jahr der Residenz wird der Schaffung eines partizipativen Schauspiels gewidmet sein, das von den Bewohnern der ccgvm aufgeführt wird. Diese Workshops sind eine erste Annäherung an die Theaterkunst für Kinder (ab 7 Jahren) und Erwachsene.

? Improvisationsworkshop, Sa 25 Nov – 10.00-17.00 Uhr :

Theater ohne Textlernen: Entdecken Sie!

Improvisation, Anfänger oder Fortgeschrittene, Kinder (ab 7 Jahren) oder

Erwachsene.

? Zu Tisch! Sa 25 Nov – 19:30 Uhr :

Dinnershow mit Ehrung der Schüler aller Workshops der Amateurpraktiken des Teufels auf 4 Pfoten. Das Essen wird angeboten, denken Sie an eine Reservierung!

? Phèdre, So 26 Nov -15h00 :

Programmierung einer der professionellen Aufführungen der Kompanie

Wie spricht man mit dem Kind von dupont über phèdre?

? » ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagen … »

? « was bringt das? »

? « es gibt den Film »

Endlich die Antworten!

? Alma clown, Mi 29 Nov -15h00 :

Es gibt eine Prinzessin, eine böse Königin, Clowns und Elefanten,

Einen Wolf und einen Feuerspucker! Kindervorstellung, ab 4

? Kabarett-Workshop, Fr 01 Dez -19.30 Uhr :

Holt die Federn, Boas, Fächer, High Heels und Strümpfe heraus!

Resilles! Herren willkommen.

? Les hautillades, Sa 02 Dez – 19:30 Uhr :

Theater ist die Kunst, Geschichten zu erzählen, und wir werden die Geschichten erzählen, die von den Einwohnern von Hautvillers während der Erinnerungssammlungen weitergegeben wurden. Da jedes Stück ein Originalwerk ist, werden wir zum Zeitpunkt der Uraufführung mehr darüber wissen.

? Brunch, So 03.Dez -11.00 Uhr :

Dies wird eine Möglichkeit sein, sich zu verabschieden und das Theater zu anderen kommunalen Abenteuern ziehen zu lassen.

