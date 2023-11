Spectacle – Ratatouille Rhapsody Salle des fêtes Hautot-Saint-Sulpice, 18 novembre 2023, Hautot-Saint-Sulpice.

Hautot-Saint-Sulpice,Seine-Maritime

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets et de la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial, la communauté de communes Yvetot Normandie vous propose un spectacle familial et participatif qui aborde avec humour et musique le gaspillage alimentaire et la consommation de saison et de proximité. A partir de 6 ans..

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Hautot-Saint-Sulpice 76190 Seine-Maritime Normandie



As part of the European Week for Waste Reduction and the implementation of the Projet Alimentaire Territorial, the Yvetot Normandie community of communes is putting on a family-friendly, participatory show that takes a humorous, musical approach to food waste and seasonal, local consumption. Ages 6 and up.

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos y de la puesta en marcha del Proyecto Alimentario Territorial, la Mancomunidad de Municipios de Yvetot Normandie organiza un espectáculo familiar en el que, a través del humor y la música, se aborda el tema del despilfarro alimentario y del consumo de alimentos de temporada y de proximidad. Para niños a partir de 6 años.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung und der Umsetzung des Territorialen Ernährungsprojekts bietet Ihnen die Gemeinde Yvetot Normandie ein Familien- und Mitmachspektakel, das mit Humor und Musik die Lebensmittelverschwendung und den saisonalen und lokalen Konsum thematisiert. Ab 6 Jahren.

