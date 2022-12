Veillée occitane salle des fêtes, Hautesvignes (47)

Veillée occitane salle des fêtes, Hautesvignes (47), 14 janvier 2023, . Veillée occitane Samedi 14 janvier 2023, 20h30 salle des fêtes, Hautesvignes (47)

au châpeau

organisé par ATP Marmande salle des fêtes, Hautesvignes (47) salle des fêtes, 47400 Hautesvignes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40322 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Samedi 14 janvier à 20h30 à la salle des fêtes d’Hautesvignes En première partie, des Chansons Occitanes : Traditionnelles, des années 70 et d’aujourd’hui… Interprétées par Alain Brousseau en trio avec Pascal Zannese et Patrick Heinisch. Alain Brousseau au nom de l’association « Le Tash » propose pour cette veillée des chansons et des musiques gasconnes et occitanes . Son répertoire, coloré par des histoires relatant des tranches de vie de la fin du XIXème – début du XXème siècle mais aussi le fabuleux voyage de son aïeul en Louisiane , comporte plusieurs parties : des chansons et musiques traditionnelles des chansons de la période « nouvelle chanson occitane » , début des années 1970 (C. Marti , Mans de Breish , Delbeau …….) des chansons d’aujourd’hui ( Nadau , A. Minvielle , Brotto et Lopez…..) des chansons qu’il a traduites de Brassens , Brel , Moustaki , TAchan , Fabulous Troubadours …..) Lo Blérò : lo que canta e conta en gascon : Alain Brousseau (chant , guitare , mandoline et percussions), Pascal Zannese( accordéon), Patrick Heinisch (violon,mandoline et voix ). Pour continuer, Musique et Danses traditionnelles a**vec les** musiciens du groupe ATP. source : événement Veillée occitane publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-15T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes, Hautesvignes (47) Adresse salle des fêtes, 47400 Hautesvignes, France Age maximum 110 lieuville salle des fêtes, Hautesvignes (47)

salle des fêtes, Hautesvignes (47) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//