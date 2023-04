Bal folk Salle des Fêtes, Hauterives (26)

Bal folk Salle des Fêtes, Hauterives (26), 13 mai 2023, . Bal folk Samedi 13 mai, 21h30 Salle des Fêtes, Hauterives (26) Salle des Fêtes, Hauterives (26) Place de la Mairie Salle des Fêtes, 26390 Hauterives, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-14T01:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-14T01:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle des Fêtes, Hauterives (26) Adresse Place de la Mairie Salle des Fêtes, 26390 Hauterives, France Age max 110 Lieu Ville Salle des Fêtes, Hauterives (26)

Salle des Fêtes, Hauterives (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//