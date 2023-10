Marché des artisans créateurs Salle des fêtes Hastingues, 1 novembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Ce marché regroupe des artisans et artisanes sélectionnés pour leur talent et l’authenticité de leurs œuvres..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 18:00:00. .

Salle des fêtes

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



This market brings together craftsmen and women selected for their talent and the authenticity of their work.

Este mercado reúne a artesanos seleccionados por su talento y la autenticidad de su trabajo.

Dieser Markt umfasst Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen, die aufgrund ihres Talents und der Authentizität ihrer Werke ausgewählt wurden.

