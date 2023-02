L’OURS QUI N’EN ÉTAIT PAS UN Salle des fêtes, Harponville Harponville Catégories d’Évènement: Harponville

Somme

L’OURS QUI N’EN ÉTAIT PAS UN Salle des fêtes, Harponville, 5 avril 2023, Harponville. L’OURS QUI N’EN ÉTAIT PAS UN Mercredi 5 avril, 10h30 Salle des fêtes, Harponville

À partir de 3 ans, sur réservation, Tarifs 5€ / 3€ / 10€ (famille)

Spectacle de conte Salle des fêtes, Harponville 80560 harponville Harponville 80560 Somme Hauts-de-France Après de longs mois d’hibernation, un ours se réveille et découvre à sa grande surprise que la forêt a disparu.

À la place des arbres, des hommes ont construit une énorme usine. Ils ne cessent de lui répéter qu’il n’est pas un ours. Notre ami poilu est pris pour un ouvrier récalcitrant et il est mis au travail. Cette histoire pour enfants est racontée avec des bouts de ficelle.

Mise en scène : Charles Lee

Avec : Julien Graux

Dessin : Marie Legrand

Crédit photo : Jean-Marie Faucillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T10:30:00+02:00

2023-04-05T11:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Harponville, Somme Autres Lieu Salle des fêtes, Harponville Adresse 80560 harponville Ville Harponville Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Salle des fêtes, Harponville Harponville Departement Somme

Salle des fêtes, Harponville Harponville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harponville/

L’OURS QUI N’EN ÉTAIT PAS UN Salle des fêtes, Harponville 2023-04-05 was last modified: by L’OURS QUI N’EN ÉTAIT PAS UN Salle des fêtes, Harponville Salle des fêtes, Harponville 5 avril 2023 Harponville Harponville Harponville Salle Des Fêtes

Harponville Somme