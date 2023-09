Concert : L’Art Musical de Guise invite la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de Metz Salle des Fêtes Guise Catégorie d’Évènement: Guise Concert : L’Art Musical de Guise invite la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de Metz Salle des Fêtes Guise, 1 octobre 2023, Guise. Concert : L’Art Musical de Guise invite la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de Metz Dimanche 1 octobre, 14h30 Salle des Fêtes Concert : L’Art Musical de Guise invite la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de Metz Salle des Fêtes Place Lesur , 02120 Guise Guise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Guise Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Place Lesur , 02120 Guise Ville Guise Lieu Ville Salle des Fêtes Guise latitude longitude 49.899052;3.62844

Salle des Fêtes Guise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guise/