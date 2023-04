Journée Béarnaise à Guérin 47 salle des fêtes, Guérin (47)

Journée Béarnaise à Guérin 47 salle des fêtes, Guérin (47), 29 avril 2023, . Journée Béarnaise à Guérin 47 Samedi 29 avril, 15h00 salle des fêtes, Guérin (47) 8 15h à 18h Stage de sauts Béarnais avec Gérard Nunes 19h Repas Garbure, salade, fromage, patis Landais, vin, café Apporter ses couverts. Inscriptions avant le 24/04/2023 au 07 82 52 83 47 Stage + repas+ bal 25€ Stage : 6€ Repas + bal : 22€ Bal : 8€ Tarifs réduits pour les membres d’ATP 20h30 Bal Gascon avec les musiciens des ATP de Marmande http://www.atp-marmande.fr source : événement Journée Béarnaise à Guérin 47 publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Guérin (47) salle des fêtes, 47250 Guérin, France [{« link »: « http://www.atp-marmande.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42363 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T23:30:00+02:00

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T23:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu salle des fêtes, Guérin (47) Adresse salle des fêtes, 47250 Guérin, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes, Guérin (47)

salle des fêtes, Guérin (47) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//