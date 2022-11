Rando Nocturne – Téléthon Salle des Fêtes Gudmont-Villiers Catégories d’évènement: Gudmont-Villiers

Haute-Marne

Rando Nocturne – Téléthon Salle des Fêtes, 3 décembre 2022, Gudmont-Villiers. Rando Nocturne – Téléthon Samedi 3 décembre, 18h00 Salle des Fêtes

Inscription gratuite (dons libres totalement reversés pour le Téléthon)

Randonnée pédestre nocturne de 10km Salle des Fêtes Rue du Caron Villiers-sur-Marne Gudmont-Villiers 52320 Haute-Marne Grand Est L’association « Les Amis de la Randonnée » vous propose une randonnée pédestre de 10km, avec un niveau de difficulté très faible, dans une ambiance conviviale et un cadre semi-nocturne. Cette randonnée est encadrée et partira à 18h30 de la salle des fêtes de Villiers-sur-Marne (52320). Après celle-ci, il est possible de prolonger cette soirée, par la dégustation de mets confectionnés par les bénévoles, à savoir soupes à l’oignon, gauffres, … ainsi que le partage d’un verre de l’amitié ! Activité totalement gratuite, sur inscription, et il sera possible pour vous de faire un dons libres au bénéfice du Téléthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T18:00:00+01:00

2022-12-03T20:00:00+01:00 Les Amis de la Randonnée

Détails Catégories d’évènement: Gudmont-Villiers, Haute-Marne Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Rue du Caron Villiers-sur-Marne Ville Gudmont-Villiers Age maximum 99 lieuville Salle des Fêtes Gudmont-Villiers Departement Haute-Marne

Salle des Fêtes Gudmont-Villiers Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gudmont-villiers/

Rando Nocturne – Téléthon Salle des Fêtes 2022-12-03 was last modified: by Rando Nocturne – Téléthon Salle des Fêtes Salle des Fêtes 3 décembre 2022 Gudmont-Villiers Salle des Fêtes Gudmont-Villiers

Gudmont-Villiers Haute-Marne