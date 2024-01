À l’envers à l’endroit – Gruson Salle des fêtes Gruson, jeudi 14 mars 2024.

À l’envers à l’endroit – Gruson Proposé par le Théâtre du Nord Jeudi 14 mars, 19h00 Salle des fêtes Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T19:40:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T19:40:00+01:00

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Rêvant au jour où une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse de lui ? C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les points de vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre. Munis de casques audio, les enfants sont invités à une autre écoute des contes à travers une expérience à la fois immersive et interactive. Face à eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore deux noix de coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. Et les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.

Mise en scène: Muriel Imbach

Sur le plateau en alternance: Adrien Barazzone (dès 2023), Cécile Goussard, Nidea Henriques, Cédric Leproust, Adrien Mani, Victor Poltier (dès 2022) & Stéphanie Schneider (dès 2023)

Création sonore: Jérémie Conne

Collaboration artistique: Adina Secretan, Antoine Friderici & Neda Loncarevic

Costume: Isa Boucharlat

Collaborateur artistique et technique (en tournée) : François Renou

Directrice de production et de diffusion: Joanne Buob

Durée : 40 min

À partir de 6 ans

Pour y aller :

– Bus : Ligne 69 et 69R – Arrêt « Gruson Calvaire »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Salle des fêtes 3 rue de Verdun, 59152 Gruson Gruson 59152 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.passpasscovoiturage.fr/covoiturages-evenements/445/Les-Belles-Sorties—A-lenvers-a-lendroit—Gruson »}]

MEL Belles Sorties

©Sylvain Chabloz