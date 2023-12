Spectacle Ça tient chaud NOUGARO ! Salle des fêtes Grury, 21 janvier 2024, Grury.

Un dimanche après-midi en chansons ça vous dit ?

Un hommage, un hymne, un cri d’amour, voilà ce que vous découvrirez en assistant au spectacle « Ça tient chaud, Nougaro ! » où un chanteur-comédien et deux musiciens jouent et nous font vivre les chansons de Claude Nougaro !

Jalonné d’une vingtaine de chansons, ce tour d’horizon des talents de l’artiste sera porté par un trio voix, contrebasse et accordéon.

De courts textes introductifs puisés dans le répertoire du « toulousain », des clowneries et un conte musical viendront jalonner ce pèlerinage poétique qui emmènera les spectateurs au pays des mots et du swing.

Au travers de la richesse de cette poésie et de ces mélodies, le spectateur retrouvera ou découvrira des jeux de mots, des histoires graves ou farfelues que les différents styles de musiques (jazz, latin, valse, afro…) accompagnent. Louis Armstrong, Michel Legrand, Eddy Louis, Richard Galiano…qu’ils sont nombreux et prestigieux, les compositeurs qui ont inspiré et accompagné les chansons de Claude Nougaro !

L’orchestration, respectueuse des arrangements originaux, donne une tonalité nouvelle aux chansons accompagnées par le souffle de l’accordéon et le rythme profond de la contrebasse pour le plaisir des tympans des spectateurs, petits et grands !

Plus qu’un tour de chant, ce spectacle se présente comme une suite de « vignettes musicales » proposant chacune sa lumière spécifique, sa comédie, sa couleur sonore.

Un spectacle pour toute la famille pour passer un après-midi à s’amuser, rêver et chanter.

Vidéo de présentation du spectacle : https://www.atirelarigot.com/ca-tient-chaud-nougaro/

Avec

Estelle Bernigal – Accordéon

Vincent Lorimy – Chant et comédie

Eddy Chevallier – Guitare et contrebasse

Salle des fêtes

Grury 71760



