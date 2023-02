Grand BAL du Printemps qui arrive Salle des fêtes, Grillon (84)

avec La Belle Lurette Salle des fêtes, Grillon (84) 11, Route de Grignan Salle des fêtes, 84600 Grillon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41021 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 4 Mars Salle des fêtes de Grillon- 19h00 – repas bon, pas cher, local 20h30 Grand Bal Concert restauration, buvette >10 € Nous vous invitons à réserver votre place à : Marie Jo 06 80 84 58 11 2 maitres de danse seront là pour les novices Soirée exceptionnelle pour la sortie de l’album, des surprises , des invités Nous vous attendons à partir de 19h00, début de Bal 20h30 Venez avec vos amis et pensez à réserver, ça va être la fête !!!!! Ouvert à tous Réservation :06 80 84 58 11 Dans la version Bal folk la Belle lurette propose toutes les danses de couples ou de groupes habituelles. Chant et percussions : Nathalie Nowicki Violon, chant : Andréas Tirler Accordéon, chant : Jean-François Piccardi Musique d’hier et de toujours pour s’amuser aujourd’hui ! Une envolée de chansons à danser sur des textes décoiffants et actuels. source : événement Grand BAL du Printemps qui arrive publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-05T00:30:00+01:00

