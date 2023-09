La Semaine bleue Salle des fêtes Grignols Catégories d’Évènement: Dordogne

Grignols La Semaine bleue Salle des fêtes Grignols, 5 octobre 2023, Grignols. Grignols,Dordogne Animations & ateliers gratuits pour seniors (+ 55 ans), 9h-12h, salle des fêtes. • 9h-10h : Atelier Economies d’énergies, animé par le CIAS, sur inscription : 05 53 80 86 86

• 10h-11h : Atelier Mémoire, animé par l’AASE, sur inscription : 05 53 80 86 86

• 11h-12h : Randonnée pédestre.

Salle des fêtes

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free events & workshops for seniors (+ 55), 9am-12pm, salle des fêtes. ? 9h-10h: Energy-saving workshop, run by CIAS, registration required: 05 53 80 86 86

? 10am-11am: Memory workshop, run by AASE, registration required: 05 53 80 86 86

? 11am-12pm: Walking tour Actos y talleres gratuitos para mayores de 55 años, de 9.00 a 12.00 h, sala de fiestas. ? 9.00-10.00: Taller de ahorro de energía, organizado por el CIAS, inscripción obligatoria: 05 53 80 86 86

? 10.00-11.00 h: Taller de memoria, organizado por la AASE, inscripción obligatoria: 05 53 80 86 86

? 11.00-12.00 h: Recorrido a pie Kostenlose Animationen & Workshops für Senioren (+ 55 Jahre), 9.00-12.00 Uhr, Festsaal. ? 9-10 Uhr: Workshop Energiesparen, geleitet vom CIAS, Anmeldung erforderlich: 05 53 80 86 86

? 10-11 Uhr: Memory-Workshop, geleitet von der AASE, Anmeldung erforderlich: 05 53 80 86 86

