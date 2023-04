Stage et Bal Folk avec Mosaïc et Blanche Epine salle des Fêtes, Grentheville (14)

Stage et Bal Folk avec Mosaïc et Blanche Epine
Samedi 25 novembre, 20h30
salle des Fêtes, Grentheville (14)

L'association Mosaïc organise cette année sa journée consacrée aux danses et Bal Folk le samedi 25 Novembre 2023 dans la belle salle des Fêtes de Grentheville près de Caen.

Le programme de la journée, à ce stade est en cours d'élaboration. Il y aura un stage dans l'AM( en cours) , un repas partagé et un bal que débutera le groupe Mosaïc suivi du groupe invité Blanche Epine.

Buvette sur place.

source : événement Stage et Bal Folk avec Mosaïc et Blanche Epine publié sur AgendaTrad

salle des Fêtes, Grentheville (14)
Grentheville Le Bourg salle des Fêtes, 14540 Grentheville, France

