K BARRÉE SALLE DES FÊTES Grenade, 25 novembre 2023, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Pour la 6ème édition de son K BARRÉE, MultiMusique vous propose une soirée gastro-musicale, organisée par et avec l’équipe de l’école : profs, élèves, direction, bénévoles, ….

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . 15 EUR.

SALLE DES FÊTES

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



For the 6th edition of its K BARRÉE, MultiMusique offers a gastro-musical evening, organized by and with the school team: teachers, students, management, volunteers, …

Para la 6ª edición de su K BARRÉE, MultiMusique le invita a una velada gastro-musical, organizada por y con el equipo de la escuela: profesores, alumnos, dirección, voluntarios, …

Ausgabe seiner K BARRÉE bietet Ihnen MultiMusique einen gastro-musikalischen Abend, der von und mit dem Team der Schule organisiert wird: Lehrer, Schüler, Direktion, Freiwillige, …

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE