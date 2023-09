Explorations mégalithiques – Conférence Salle des fêtes Gréalou, 19 janvier 2024, Gréalou.

Gréalou,Lot

Les Causses du Quercy portent l’une des plus importantes concentrations mégalithiques d’Europe, où dominent les

dolmens « simples » ou « caussenards ». La variabilité des architectures, la diversité des implantations ou la chronologie

des constructions restent encore étonnamment méconnues au regard de la densité des monuments répertoriés. Les fouilles et études architecturales du dolmen 1 du Pech Laglaire depuis 2021 ont révélé de nombreuses découvertes remarquables.

Avec la complicité de la commune de Gréalou et de l’association MégaNéo, nous vous invitons pour une conférence de Vincent Ard, archéologue et chargé de recherche au CNRS. Ce sera l’occasion de mieux comprendre l’enjeu de ces explorations mégalithiques et de constater l’importance des résultats déjà obtenus.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50.

2024-01-19 20:30:00 fin : 2024-01-19 22:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Gréalou 46160 Lot Occitanie



The Causses du Quercy are home to one of Europe?s largest concentrations of megaliths, dominated by « simple » or « caussenard » dolmens

dolmens dominate. The variability of architecture, the diversity of sites and the chronology of construction

and the chronology of construction are still surprisingly little-known, given the sheer density of recorded monuments. Excavations and architectural studies of dolmen 1 at Pech Laglaire since 2021 have revealed many remarkable discoveries.

With the support of the commune of Gréalou and the MégaNéo association, we invite you to a talk by Vincent Ard, archaeologist and CNRS researcher. This will be an opportunity to better understand what is at stake in these megalithic explorations and to appreciate the importance of the results already obtained.

Info >> Parc / 05 65 24 20 50

Las Causses du Quercy albergan una de las mayores concentraciones de megalitos de Europa, dominada por los dólmenes « simples » o « caussenard »

dominan los dólmenes. La variabilidad de la arquitectura, la diversidad de yacimientos y la cronología de construcción

la variabilidad de la arquitectura, la diversidad de los yacimientos y la cronología de la construcción son todavía sorprendentemente poco conocidas, dada la densidad de monumentos registrados. Las excavaciones y los estudios arquitectónicos realizados en el dolmen 1 de Pech Laglaire desde 2021 han revelado numerosos descubrimientos notables.

Con el apoyo del municipio de Gréalou y de la asociación MégaNéo, le invitamos a una conferencia de Vincent Ard, arqueólogo e investigador del CNRS. Será la ocasión de comprender mejor lo que está en juego en estas exploraciones megalíticas y ver la importancia de los resultados ya obtenidos.

Información >> Parc / 05 65 24 20 50

Die Causses du Quercy beherbergen eine der größten megalithischen Ansammlungen in Europa, in der die Dolmen dominieren

die meisten Dolmen sind « einfach » oder « caussenard ». Die Variabilität der Architekturen, die Vielfalt der Standorte und die Chronologie der Ereignisse sind jedoch nicht bekannt

der Bauten sind angesichts der Dichte der verzeichneten Monumente immer noch erstaunlich unbekannt. Die Ausgrabungen und architektonischen Studien des Dolmen 1 von Pech Laglaire seit 2021 haben zahlreiche bemerkenswerte Entdeckungen zutage gefördert.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gréalou und dem Verein MégaNéo laden wir Sie zu einem Vortrag von Vincent Ard, Archäologe und Forschungsbeauftragter am CNRS, ein. Er wird Ihnen die Gelegenheit geben, die Bedeutung der Megalithforschung besser zu verstehen und die Wichtigkeit der bereits erzielten Ergebnisse zu erkennen.

Infos >> Park / 05 65 24 20 50

