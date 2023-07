Découvrez les animations intergénérationnelles organisées à Granzay-Gript Salle des Fêtes Granzay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Granzay Découvrez les animations intergénérationnelles organisées à Granzay-Gript Salle des Fêtes Granzay, 16 septembre 2023, Granzay. Découvrez les animations intergénérationnelles organisées à Granzay-Gript Samedi 16 septembre, 10h00 Salle des Fêtes Gratuit. Entrée libre. La Micro-Folie de Granzay-Gript a concocté un programme spécial en lien avec le patrimoine vivant. Rendez-vous place de l’église à la Salle des Fêtes pour y découvrir :

– Un marché d’artistes créateurs avec démonstrations peinture, enluminure, gravure, vannerie…

– Spectacle de crieurs de rues,

– Stand Réalité Virtuelle et visite commentée Micro-Folie,

– Tirage au sort et récompense des 3 meilleurs mots du jeu de boîte aux lettres mis en place sur la commune. Salle des Fêtes 20 rue de l’Eglise, 79360 Granzay-Gript Granzay 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Stéphanie Perrez-Mairie Granzay-Gript Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Granzay Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 20 rue de l'Eglise, 79360 Granzay-Gript Ville Granzay Departement Deux-Sèvres Age max 99 Lieu Ville Salle des Fêtes Granzay

Salle des Fêtes Granzay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granzay/