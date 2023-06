Repas et soirée dansante à Granges sur Lot salle des fêtes Granges-sur-Lot, 24 juin 2023, Granges-sur-Lot.

Granges-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Sur les bords du Lot, une soirée dansante vous attend à Granges. Elle sera accompagnée d’un savoureux repas aux accents du Sud-Ouest. Un moment de convivialité et de bonne humeur garanti!

Sur réservation jusuq’au 20/06/2023.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

salle des fêtes

Granges-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the banks of the Lot, an evening of dancing awaits you in Granges. It will be accompanied by a tasty meal with a South-Western accent. A moment of conviviality and good humor guaranteed!

Reservations required until 20/06/2023

A orillas del Lot, le espera una velada de baile en Granges. Acompañada de una sabrosa cena con sabor a suroeste. ¡La diversión está garantizada!

Con reserva hasta el 20/06/2023

An den Ufern des Lot erwartet Sie in Granges ein Tanzabend. Der Abend wird von einem leckeren Essen mit südwestlichem Flair begleitet. Ein geselliger Moment und gute Laune sind garantiert!

Reservierung bis zum 20.06.2023 erforderlich

Mise à jour le 2023-06-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas