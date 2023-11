Vente de crêpes au profit du Téléthon Salle des fêtes Granges-d’Ans, 9 décembre 2023, Granges-d'Ans.

Granges-d’Ans,Dordogne

Amicale laïque de Hautefort Saint Agnan, vente de crêpes au profit du Téléthon

USH urne au profit du Téléthon Vincent Eyssartier 06 60 30 49 12.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Salle des fêtes

Granges-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Amicale laïque de Hautefort Saint Agnan, sale of pancakes in aid of the Telethon

USH urn in aid of the Telethon Vincent Eyssartier 06 60 30 49 12

Amicale laïque de Hautefort Saint Agnan, venta de tortitas a beneficio del Teletón

Urna USH a beneficio del Teletón Vincent Eyssartier 06 60 30 49 12

Amicale laïque de Hautefort Saint Agnan, Verkauf von Crêpes zugunsten des Telethon

USH Urne zu Gunsten des Telethon Vincent Eyssartier 06 60 30 49 12

