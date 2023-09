Marche à Gorses Salle des Fêtes Gorses, 7 octobre 2023, Gorses.

Gorses,Lot

Le comité d’animation Gorsois vous propose de partir à la découverte de la coulée des rochers blancs, Combes longues/Marceau..

2023-10-07 15:30:00 fin : 2023-10-07 . 12 EUR.

Salle des Fêtes

Gorses 46210 Lot Occitanie



The Comité d’animation Gorsois invites you to discover the coulée des rochers blancs, Combes longues/Marceau.

El Comité d’animation Gorsois le invita a descubrir la coulée des rochers blancs, Combes longues/Marceau.

Das Animationskomitee von Gorsois schlägt Ihnen vor, die Coulée des rochers blancs, Combes longues/Marceau, zu erkunden.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Figeac