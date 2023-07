CINECO : MARINETTE Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses, 27 août 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

De Virginie Verrier avec Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

France , 2023, 1h36

Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle s….

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . EUR.

Salle des fêtes

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



By Virginie Verrier with Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

France , 2023, 1h36

Marinette Pichon has had soccer under her skin from an early age. Raised by a courageous mother who has to cope with a violent husband, she…

De Virginie Verrier con Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

Francia , 2023, 1h36

Marinette Pichon lleva el fútbol bajo la piel desde muy pequeña. Criada por una madre valiente que tiene que hacer frente a un marido violento, se convierte en…

Von Virginie Verrier mit Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

Frankreich , 2023, 1h36

Marinette Pichon wird der Fußball von klein auf in die Wiege gelegt. Aufgewachsen bei einer mutigen Mutter, die mit einem gewalttätigen Ehemann zu kämpfen hat, s…

Mise à jour le 2023-06-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes