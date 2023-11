Bal Folk avec La Cagette aux Loulous Salle des fêtes, Gorges du Tarn Causses (48), 4 novembre 2023, .

Pour la fête de la Vigne et des Vergers de Quézac, la Cagette aux Loulous jouera aux alentours de midi (horaire à précisier)

Comme un delta qui mène à la musique, au chant et à la danse, entre Europe de l’est et de l’ouest, la Cagette aux Loulous propose un concert et bal trad à la croisée des Mazurkas, Scottish et Hora.

Venez virevolter sur les arpège de l’accordéon, les glissades de la mandoline, les krertz de la clarinette, les échos des voix et les duos de guitares !

La Cagette aux Loulous joue principalement des reprises de groupes de musique folk ou des morceaux issus des musiques trad d’ici et d’ailleurs.

Ce samedi 4 novembre le groupe sera constitué d’un accordéon, d’une guitare/mandoline, d’une clarinette et d’un invité spécial à la basse !

Et pour entendre quelques enregistrements live c’est ici : https://soundcloud.com/d-lio-mathias

Tout le programme de la journée :

Lieu salle des fêtes de Quezac et verger du pré aux clercs de 9h30 à 17hPNC et Vergers de Lozère :-10h30 : visite et taille de formation au verger au pré aux Clercs-14h30 : visite et plantation au verger au pré aux Clercsà 16h lâcher de tartes : partager et faites déguster votre recette aux fruits d’automne Ce sera l’occasion de déguster des jus, du vin, de faire identifier une noix, une pomme ou une poire…Des variétés locales seront exposées et nous pourrons y goûter. Nous apprendrons à tailler et planter de jeunes arbres fruitiers avec Vergers de Lozère. Une visite du pré aux Clercs par un agent du Parc sera organisée.Nous pourrons acheter des arbres !Autour des tonneaux, nous gouterons les vins des vignerons professionnels et amateurs. Et si on parlait de nos treilles : vous pourrez apporter vos boutures, vos divisiosn de plantes, de fleurs. Le projet « Mémoires pour Demain » vous présentera ses travaux passés et à venir, photos, livres, projets sur le territoire d’Ispagnac et du début des Gorges. N’oubliez pas d’apporter votre meilleure tarte aux frutis d’automne que nous partagerons au goûter !

Le détail ici : https://destination.cevennes-parcnational.fr/fr/event/1846-fete-de-la-vigne-et-des-vergers

Salle des fêtes, Gorges du Tarn Causses (48) Place du Saguenay

