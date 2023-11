Concert de Sainte Cécile à Gonneville-la-Mallet Salle des fêtes Gonneville-la-Mallet, 26 novembre 2023, Gonneville-la-Mallet.

Gonneville-la-Mallet,Seine-Maritime

L’Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet sera en concert à la salle des fêtes de Gonneville-la-Mallet.

2023-11-26 16:30:00 fin : 2023-11-26 . .

Salle des fêtes

Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie



The Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet will be in concert at the Gonneville-la-Mallet village hall

La Orquesta de Armonía de Gonneville-la-Mallet ofrecerá un concierto en la sala de fiestas de Gonneville-la-Mallet

Das Blasorchester von Gonneville-la-Mallet gibt ein Konzert im Festsaal von Gonneville-la-Mallet

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche