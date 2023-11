Concert de Ste Cécile 2023 Salle des fêtes Gonneville-la-Mallet Catégories d’Évènement: Gonneville-la-Mallet

Seine-Maritime Concert de Ste Cécile 2023 Salle des fêtes Gonneville-la-Mallet, 26 novembre 2023, Gonneville-la-Mallet. Concert de Ste Cécile 2023 Dimanche 26 novembre, 16h30 Salle des fêtes Entrée libre, collecte effectuée au profit du téléthon L’OHGM donnera son traditionnel concert de Ste Cécile à la salle des fêtes de Gonneville La Mallet (Rue Léon Duboc) le dimanche 26 novembre à 16h30. Une collecte sera effectuée au profit du téléthon.

Au programme : Jacob De Haan, Bert Appermont, Elvis et d’autres surprises… Entrée libre, venez nombreux… Salle des fêtes Rue Léon Duboc, 76280 Gonneville-La-Mallet Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

2023-11-26T16:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00
Catégories d'Évènement: Gonneville-la-Mallet, Seine-Maritime
Lieu Salle des fêtes
Adresse Rue Léon Duboc, 76280 Gonneville-La-Mallet
Ville Gonneville-la-Mallet

