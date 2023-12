Formation « Communication Bien-veillante » Salle des fêtes Gindou, 13 janvier 2024, Gindou.

Gindou Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:30:00

fin : 2024-01-13 17:30:00

L’ association Connexion vous propose une formation « Communication Bien-veillante » – Module 1.

La Communication Bienveillante, basée sur la Communication Non Violente (CNV), est une démarche qui met en lumière les obstacles à la relation (à soi et aux autres), elle permet de reconnecter avec la qualité d’écoute, la bienveillance et l’empathie. Cette formation sera co-animée avec Audrey Hesseling et Olivier Babando (formateur certifié du CNVC)..

Elle permet de mettre de la conscience sur ce qui se vit en soi, de se rencontrer et de s’accueillir dans tous les différents aspects de son être, de développer de la clarté et de la sérénité. On apprend à s’écouter, à s’exprimer avec authenticité et à écouter l’autre d’une manière empathique.

Venez découvrir et expérimenter la notion fondamentale et ce qui anime l’être humain en terme de besoin. Cela vous permettra de mieux vous comprendre, de prendre du recul et d’identifier ce qui favorise ou entrave les relations. Ce que vous allez expérimenter durant le stage pourra vous servir ensuite chez vous dans votre vie quotidienne, afin de mieux vivre avec vous-mêmes et les autres.

Proposition d’auberge espagnole (repas partagé) sur place.

120 EUR.

Salle des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie



