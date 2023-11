Rencontre « Autisme Quézaco ? » Salle des fêtes Gindou, 17 décembre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

L’autisme, ou troubles du spectre de l’autisme (TSA), suscite souvent confusion et préjugés. Que vous soyez parent, éducateur, professionnel de la santé ou simplement curieux, cette rencontre, accessible à tous, vise à démystifier l’autisme sans jargon médical.

Notre objectif est de clarifier cette spécificité pour favoriser une inclusion active. Nous démystifierons les mythes entourant l’autisme, présentant les dernières avancées scientifiques et expliquant comment reconnaître les signes au quotidien.

Au-delà de la démystification, cette rencontre mettra en lumière la richesse et la diversité du spectre autistique, offrant des outils pour comprendre et soutenir. Animée par Audrey Hesseling, formée à divers aspects de l’autisme, la conférence sera interactive, avec des sessions de questions-réponses pour répondre à vos interrogations..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 13:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie



Autism, or Autism Spectrum Disorder (ASD), is often the subject of confusion and prejudice. Whether you’re a parent, educator, healthcare professional or simply curious, this meeting, accessible to all, aims to demystify autism without medical jargon.

Our aim is to clarify this specificity in order to promote active inclusion. We’ll be debunking the myths surrounding autism, presenting the latest scientific advances and explaining how to recognize the signs in everyday life.

Beyond demystification, this meeting will highlight the richness and diversity of the autism spectrum, offering tools for understanding and support. Hosted by Audrey Hesseling, trained in various aspects of autism, the conference will be interactive, with question-and-answer sessions to answer your questions.

El autismo, o trastorno del espectro autista (TEA), suele ser objeto de confusión y prejuicios. Ya sea usted padre, educador, profesional sanitario o simple curioso, este encuentro, accesible a todos, pretende desmitificar el autismo sin jerga médica.

Nuestro objetivo es aclarar esta especificidad para favorecer la inclusión activa. Desmontaremos los mitos que rodean al autismo, presentaremos los últimos avances científicos y explicaremos cómo reconocer los signos en la vida cotidiana.

Además de desmitificar la afección, este encuentro pondrá de relieve la riqueza y diversidad del espectro autista, ofreciendo herramientas para comprenderlo y prestar apoyo. Presentada por Audrey Hesseling, formada en diversos aspectos del autismo, la conferencia será interactiva, con sesiones de preguntas y respuestas para resolver sus dudas.

Autismus oder Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) rufen oft Verwirrung und Vorurteile hervor. Ob Sie Eltern, Pädagoge, Gesundheitsfachkraft oder einfach nur neugierig sind, diese Veranstaltung ist für alle zugänglich und soll den Autismus ohne medizinischen Jargon entmystifizieren.

Unser Ziel ist es, diese Besonderheit zu klären, um eine aktive Inklusion zu fördern. Wir werden die Mythen, die sich um Autismus ranken, entmystifizieren, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorstellen und erklären, wie man die Anzeichen im Alltag erkennen kann.

Über die Entmystifizierung hinaus wird diese Veranstaltung den Reichtum und die Vielfalt des autistischen Spektrums beleuchten und Werkzeuge zum Verständnis und zur Unterstützung anbieten. Die Konferenz wird von Audrey Hesseling moderiert, die in verschiedenen Aspekten des Autismus geschult ist, und wird interaktiv sein, mit Frage- und Antwortsitzungen, um Ihre Fragen zu beantworten.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Cazals-Salviac