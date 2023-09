Repas « Os de canards » Salle des fêtes Gindou, 16 novembre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Le Cercle d’Automne de Cazals vous propose un repas « os de canards » pour finir l’année..

2023-11-16 12:00:00 fin : 2023-11-16 . 15 EUR.

Salle des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie



The Cercle d’Automne de Cazals proposes a « duck bone » meal to end the year.

El Cercle d’Automne de Cazals propone una comida de « huesos de pato » para terminar el año.

Der Cercle d’Automne von Cazals lädt Sie zum Jahresende zu einem Essen mit « Entenknochen » ein.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cazals-Salviac