Histoire de pays « Racontade » par Daniel CHAVAROCHE Salle des fêtes Gignac, 11 novembre 2023, Gignac.

Gignac,Lot

Histoire de pays « Racontade » par Daniel CHAVAROCHE

Spectacle organisé par: Cercle d’animation en milieu rural.

Un pot de l’amitié sera offert en fin de spectacle.

Réservation : SMS au 06 89 44 72 46 jusqu’au 09/11/2023.

2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 . 10 EUR.

Salle des fêtes

Gignac 46600 Lot Occitanie



History of the country « Racontade » by Daniel CHAVAROCHE

Show organized by: Cercle d’animation en milieu rural.

A « pot de l’amitié » will be offered at the end of the show.

Reservations: SMS 06 89 44 72 46 until 09/11/2023

Historia del país « Racontade » de Daniel CHAVAROCHE

Espectáculo organizado por: Cercle d’animation en milieu rural.

Al final del espectáculo se ofrecerá una copa.

Reservas: SMS al 06 89 44 72 46 hasta el 09/11/2023

Geschichte des Landes « Racontade » von Daniel CHAVAROCHE

Aufführung organisiert von: Cercle d’animation en milieu rural.

Am Ende der Vorstellung wird ein Umtrunk angeboten.

Reservierung: SMS an 06 89 44 72 46 bis zum 09/11/2023

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Vallée de la Dordogne