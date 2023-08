11 ème Randonnée des 3 Evêques Salle des fêtes Gignac, 3 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Lot

Modalités pour Gignac :

Rendez-vous à la Salle des Fêtes à 9 h pour inscription et dépôt des desserts .

Départ de la rando à 9 h 30

Parcours (voir carte ci-dessous) : Gignac / Pech Lambert / Saint-Bonnet / Pech Redon / Pech de Lieule / Maisons Rouges / Pierre des 3 Evêques.

Distance : 9,5 km – Dénivelé positif : 160 m

Pique¬-nique tiré du sac.

2023-09-03 09:00:00 fin : 2023-09-03 . EUR.

Salle des fêtes

Gignac 46600 Lot Occitanie



Details for Gignac :

Meet at the Salle des Fêtes at 9 a.m. to register and drop off desserts.

Departure at 9:30 a.m

Route (see map below) : Gignac / Pech Lambert / Saint-Bonnet / Pech Redon / Pech de Lieule / Maisons Rouges / Pierre des 3 Evêques.

Distance: 9.5 km – Ascent: 160 m

Packed picnic lunch

Detalles para Gignac :

Cita en la Salle des Fêtes a las 9 h para inscribirse y dejar los postres.

Inicio de la marcha a las 9.30 h

Recorrido (ver mapa más abajo) : Gignac / Pech Lambert / Saint-Bonnet / Pech Redon / Pech de Lieule / Maisons Rouges / Pierre des 3 Evêques.

Distancia: 9,5 km – Ascenso: 160 m

Almuerzo para llevar

Modalitäten für Gignac :

Wir treffen uns um 9 Uhr in der Salle des Fêtes, um uns anzumelden und die Desserts abzugeben.

Start der Wanderung um 9:30 Uhr

Strecken (siehe Karte unten) : Gignac / Pech Lambert / Saint-Bonnet / Pech Redon / Pech de Lieule / Maisons Rouges / Pierre des 3 Evêques.

Entfernung: 9,5 km – Positiver Höhenunterschied: 160 m

Picknick aus dem Rucksack

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée de la Dordogne