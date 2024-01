Duo Vincendeau-Pichard

Musique de bretagne et d’ailleurs…

Inspirés par leurs rencontres musicales en France et à l’étranger, ces deux complices bretons se laissent aller vers leurs envies lointaines : s’affranchir des classiques et composer un répertoire avec du relief et de la modernité.

Les mélodies sont entêtantes, puisant leurs sources dans la rythmique reconnue du duo. Lorsque leurs bois s’électrisent, les deux musiciens nous livrent des envolées à la fois captives et sauvages. Ils nous étonnent avec de nouvelles sonorités virevoltantes, laissant libre cours à notre imaginaire et libre mouvance à nos corps.

Stevan Vincendeau : accordéon diatonique

Willy Pichard: vielle

https://www.facebook.com/PichardVincendeau/?locale=fr_FR

https://www.pichardvincendeau.com/