Festillésime41 – L’Ensemble Orchestral 41 à Salbris Salle des Fêtes Georges Vilpoux Salbris, 24 novembre 2023, Salbris.

Salbris,Loir-et-Cher

« Vous chantiez ? Et bien dansez maintenant ! » Par l’Ensemble Orchestral 41..

Vendredi 2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-24 . .

Salle des Fêtes Georges Vilpoux

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



« You used to sing? Well, dance now! By Ensemble Orchestral 41.

« ¿Solías cantar? ¡Pues ahora baila! Por el Conjunto Orquestal 41.

« Sie haben gesungen? Dann tanzt jetzt! » Vom Ensemble Orchestral 41.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT en Sologne